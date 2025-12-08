Alcaraz vs. Fonseca - heute ist es endlich so weit

Es ist zwar nur ein Schaukampf. Aber dennoch dürfen sich die Fans auf das erste Treffen zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca freuen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 12:50 Uhr

© Getty Images Trainiert haben Carlos Alcaraz und Joao Fonseca schon gemeinsam

Eigentlich sollte man beim Laver Cup ja annehmen, dass man sich bei den Paarungen auch ein bisschen am Publikumsgeschmack orientiert. 2022 in London lag es auf der Hand, dass Roger Federer an der Seite von Rafael Nadal seinen endgültigen Abschied vom aktiven Tennissport feiern würde. Und vor wenigen Monaten in San Francisco wäre es doch auch nahe gelegen, dass sich die Kapitäne Yannick Noah und Andre Agassi inoffiziell absprechen, damit es zum Duell zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca kommt.

Haben sich die Legenden aber nicht, vielleicht waren beide ja auch im Tunnel, wollten bei ihrer Premiere unbedingt den Sieg davontragen.

Und so treffen sich Carlos Alcaraz, der Weltranglisten-Erste, und Joao Fonseca, der vielleicht spannendste Aufsteiger 2025, also erstmals heute Abend zum sportlichen Stelldichein. Allerdings ohne die Aussicht auf Punkte für die ATP-Charts, der professionelle Tennissport ruht ja gerade. Gespielt wird im Stadion der Miami Marlins, das den Vorteil mitbringt, ein Dach zu haben.

Alcaraz hat zwei Trikots abgestaubt

Alcaraz hält sich ja schon ein paar Tage in Miami auf, hat als Besucher einen ganzen Kanon an Disziplinen durchgenommen: Carlitos war zu Gast beim Fußball (Miami FC), Football (Miami Dolphins) und Basketball (Miami Heat). Alcaraz hat dabei zwei Trikots abgestaubt, jeweils mit der Nummer 99. Die ist auf alle Zeiten eigentlich für Wayne Gretzky reserviert, aber gut …

Joao Fonseca wiederum hat eine längere Pause als sein heutiger Spielgefährte hinter sich. Brasiliens große Hoffnung konnte nach dem Ausscheiden beim ATP-Tour-1000-Turnier in Paris in den Urlaub gehen. Der diesmal auch nicht von einem Antreten bei den NextGen Finals unterbrochen wird. Dort hat Fonseca als noch aktueller Titelträger abgesagt.

Nun ist Carlos Alcaraz überall ein Liebling der Fans, aber gerade in Miami hat auch Joao Fonseca beste Erfahrungen gemacht: Die Auftritte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Frühjahr brachten auf den Rängen Länderspiel-Atmosphäre. Das würde auch den beiden Frauen gefallen, die im Rahmen dieser Veranstaltung auch im Rampenlicht stehen werden: Amanda Anisimova und Jessica Pegula.

