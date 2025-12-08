Jannik Sinner schaut bei Formel-1-Weltmeister Lando Norris zu

Tennis-Weltnummer 2 Jannik Sinner hat sich am Wochenende einen kleinen Abstecher zum Formel-1-Finale geleistet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 12:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Man ist halt Sportfan oder nicht: Und so hat sich auch Jannik Sinner nicht lumpen lassen und am Wochenende beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi vorbeigeschaut. Nicht als einziger Sportpromi übrigens: Auch die Ex-Fußballstars Ronaldinho und Thierry Henry schauten zu, wie Max Verstappen das Rennen gewann und Lando Norris erstmals Formel-1-Weltmeister wurde.

Am Rande des Rennens gab Sinner ebenso zu Protokoll, wer aus der Formel 1 die größte Ähnlichkeit zu ihm habe aus mentaler Sicht. Sinners Antwort: George Russell. “Er ist sehr relaxed. Natürlich auch sehr, sehr fokussiert und konzentriert während des Rennens. Das ist ähnlich wie bei mir."

Sinner war nicht das erste Mal bei einem F1-Rennen, erst vor rund einem Monat war er in Turin gesichtet worden, um Kimi Antonelli zu sehen. Der wiederum outete sich als großer Fans seines tennisspielenden Landsmannes.

Sinner ist in guter Gesellschaft, war Tennisspieler in “fremden” Terrain angeht. Rafael Nadal, großer Motorboot-Fan, ist mit dem “Team Rafa” an Powerboot-Rennen beteiligt, Carlos Alcaraz war kürzlich erst beim Footballteam der Miami Dolphins zu Gast, Novak Djokovic wiederum beim Formel-1-Rennen in Katar.