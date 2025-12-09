ATP: Brisbane wieder als gutes Pflaster für Grigor Dimitrov?

Grigor Dimitrov beginnt seine Saison 2026 wieder mal in Brisbane (ab 5. Januar). Das wundert wenig.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 22:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Stellt man eine Liste der Top-Pechvögel des Jahres 2025 auf, wäre Grigor Dimitrov wohl ganz vorne dabei. Wir erinnern uns (wenn auch nicht gerne): Achtelfinale Wimbledon, Centre Court, Flutlicht. Und Dimitrov spielt wie ein junger Gott, führt mit 6:3, 7:5, 2:2 gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Dann reißt ihm plötzlich der rechte Brustmuskel…

Eine Welle der Sympathie brach anschließend über den 34-Jährigen rein, über ihn, der ohnehin schon zu den beliebtesten Spielern der Tour gehört. Besondert bitter: Wimbledon war damit das fünfte (!) Majorturnier in Folge, das Dimitrov verletzungsbedingt abbrechen musste.

2026 soll alles besser werden. Und Dimitrov hat dafür direkt eines seiner Lieblingsturnier zum Start gemeldet. In Brisbane pflegt der Bulgare eine 26:7-Bilanz, zwei Turniersiege (2017 und 2024) stehen auf dem Erfolgspapier, auch 2025 ließ sich hier mit dem Halbfinale gut an (und endete, natürlich, in einer Aufgabe).

Die Konkurrenz wirkt aktuell noch überschaubar: Daniil Medvedev (ATP-Nr. 13) hat gemeldet, ebenso Lokalmatador Alexei Popyrin (ATP-Nr. 54).

Brisbane: Frauenfeld stärker besetzt

Bei den Frauen wirkt das Feld hingegen schon gefüllter. Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 1) wird in “Brissie” aufschlagen, dazu Amanda Anisimova (WTA-Nr. 4), Elena Rybakina (WTA-Nr, 5) und Madison Keys (WTA-Nr. 7).

Der simple Grund: Bei den Herren ist Brisbane “nur" ein 250er-Event, bei den Damen ein 500er. Zudem läuft parallel der United Cup.

Grigor Dimitrov sollte es recht sein. Die Chancen auf einen starken Jahresstart stehen somit höher.