Jetzt auch noch die Dolphins! Carlos Alcaraz mit dem Miami-Triple

Der Freizeitstress von Carlos Alcaraz geht weiter: Jetzt war der Weltranglisten-Erste auch bei den Miami Dolphins zu Gast.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 07:27 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Miami ein straffes Passivsport-Programm

Basketball, Fußball, jetzt auch noch Football: Carlos Alcaraz ist dieser Tage ein gern gesehener Gast bei den lokalen Sportteams in Miami. Begonnen hat der sportliche Trip mit einem Besuch bei den Miami Heat, die Alcaraz ein Trikot mit der Nummer 99 überreichten. Dann durfte der Weltranglisten-Erste selbst Geschenke verteilen: Am Samstag übergab Alcaraz bekanntlich die Trophäe für den Gewinn der Eastern Conference in der Major League Soccer an Lionel Messi.

Am Sonntag machte Alcaraz nun im Hard Rock Stadium Station. Dort hat der 22-Jährige 2022 seinen ersten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen. Nun bezeugte Alcaraz ein 21:17 der Miami Dolphins gegen die New Orleans Saints.

Alcaraz bestreitet Schaukampf gegen Fonseca in Miami

Nachdem die Miami Marlins, das lokale Baseball-Team gerade in der Winterpause ist, bleibt dem Passivsportler Alcaraz nun nur noch eine weitere Option, um in Miami Stadionpunkte zu sammeln: bei den Florida Panthers, den Gewinnern des Stanley Cups der letzten beiden Jahre. Die Chance dazu gäbe es am Mittwoch: Da sind die Toronto Maple Leafs bei den Panthers zu Gast.

Mit dem Training wird Carlos Alcaraz noch ein bisschen haushalten: Denn es ist wahrscheinlich, dass er vor den Australian Open, wo er den Karriere-Grand-Slam vervollständigen könnte, kein Turnier bestreiten wird. Allerdings: Am kommenden Montag wird Alcaraz tatsächlich zum Schläger greifen und einen Schaukampf gegen Joao Fonseca bestreiten.

