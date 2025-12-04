Next Gen ATP Finals: Rafael Jodar als letzter Teilnehmer bestätigt

Der Spanier Rafael Jodar ist von der ATP als achter Teilnehmer bei den diesjährigen Next Gen ATP Finals bestätigt worden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2025, 10:08 Uhr

Der 19-Jährige war im Vorjahr bereits als Trainingspartner in Jeddah dabei, diesmal darf er mitspielen. Jodar schloss die Saison 2025 als Neunter im “Race to Jeddah” ab, durch die Absage von Juan Fonseca ist er fix im Feld.

Jodar, aktuell die Nummer 168 im ATP-Ranking, war im Frühling noch außerhalb der Top 900 notiert, im Spätjahr aber holte er sich drei Challenger-Titel (Hersonissos/Griechenland, Lincoln/USA, Charlottesville/USA) und kletterte rapide nach oben.

Jodar trifft beim Saisonabschlussturnier der besten U20-Jährigen auch mit einem alten Kumpel zusammen - Martin Landaluce. Beide sind in Madrid aufgewachsen und haben im Club de Tenis Chamartin trainiert.

Die Next Gen ATP Finals finden vom 17. bis 21. Dezember statt. Deutsche Teilnehmer sind nicht dabei. Justin Engel hat eine Teilnahme als Elfter im Jahresrace knapp verpasst.