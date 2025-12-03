Funktionär in der WTA müsste man sein!

Die WTA-Tour erwirtschaftet nicht einmal die Hälfte der ATP-Tour. In Sachen Ausschüttung an die ihre Funktionäre liegen die Frauen aber vor den Männern.

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 14:34 Uhr

© Getty Images Nun, gut: Auch Aryna Sabalenka hat 2025 sehr ordentlich verdient

Spätestens dann, wenn die Steuerunterlagen bei den zuständigen Finanzbehörden eingereicht werden, kommen alle relevanten Zahlen auf den Tisch. Und die sehen bei der ATP und der WTA ziemlich unterschiedlich aus: Die Männertour hat nämlich 2024 einen Umsatz von 293,7 US Dollar erwirtschaftet. Die WTA-Tour dagegen nur 142,6 Millionen. Bei der Kompensation der Funktionäre sollte man aber eher auf Seiten der WTA sein: Die haben nämlich mit 26,9 Millionen US Dollar sechs Prozent mehr ausgeschüttet als die ATP.

Dort gibt es nur einen Mann, der pro Jahr eine siebenstellige (Brutto-Summe) überwiesen bekommt: Andrea Gaudenzi, der Vorsitzende der ATP-Tour, hat gemäß den Steuerunterlagen 1,7 Millionen US Dollar verdient.

Bei den Frauen dagegen waren es gleich vier Mitarbeiter, die 2024 eine Million Dollar oder mehr verdient haben. Besonders spannend: zwei dieser vier sind gar nicht mehr bei der WTA tätig.

Die Zahlen sind insgesamt aber auch von Bedeutung, weil eine Vereinigung von ATP und WTA nach wie vor im Raum steht. Und da würde man von Seiten der Frauen natürlich gerne eine 50:50-Partnerschaft eingehen. Obwohl die Zahlen (wie oben dargestellt) eher eine Zweidrittel- zu Eindrittel-Aufteilung in der neuen Konstellation zugunsten der ATP-Tour nahelegen würden.

