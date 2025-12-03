Arthur Fils: Das Comeback kommt - aber wann?

Arthur Fils hat seit dem Sommer kein Match mehr auf der ATP-Tour bestreiten können. Wann er wieder einsatzfähig sein wird, weiß der Franzose selbst noch nicht. Und bleibt dennoch optimistisch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.12.2025, 12:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils bei den French Open 2025

Einmal hat der Court Suzanne-Lenglen in der ersten Woche der French Open 2025 so richtig gebebt: Und das war beim Treffen zwischen Lokalmatador Arthur Fils und Jaume Munar. Fils schleppte sich dabei zu einem Fünf-Satz-Erfolg, konnte aber zu seiner folgenden Partie gegen Andrey Rublev nicht mehr antreten. Der Grund? Ein Ermüdungsbruch.

Und so etwas heilen zu lassen, dauert Zeit. Zwar versuchte sich Fils, der im Frühjahr in Monte-Carlo Carlos Alcaraz am Rande einer Niederlage hatte, in Toronto an einem Comeback - nach dem Auftaktsieg gegen Pablo Carreno Busta kam gegen Jiri Lehecka aber das Aus. Und danach nichts mehr. Erstaunlich dabei: Obwohl Arthur Fils nicht einmal die Hälfte der Saison 2025 im Einsatz war, so liegt er in den ATP-Charst dennoch immer noch auf Position 40.

Wann der 21-Jährige aber wieder ins Turniergeschehen eingreifen kann, ist nach wie vor offen. „Ganz ehrlich, die Genesung verläuft wirklich gut. Natürlich muss man geduldig sein“, erklärte Fils gegenüber „20 Minutes“. „Aber ich habe noch kein Datum. Und das ist sicher auch nicht das Wichtigste.“

In seiner noch jungen Karriere hat Arthur Fils bislang drei Titel gewonnen: Die Premiere gab es 2023 in Lyon, in der Saison darauf folgten dann die Championships in Hamburg und Tokio.