Kapitäne beim United Cup: Wilder Mix aus Ehemaligen und Aktiven

Das Tennisjahr 2026 beginnt auch mit dem United Cup in Perth und Sydney. Und die Wahl der Mannschaftsführer ist erstaunlich unterschiedlich ausgefallen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.12.2025, 09:13 Uhr

© Getty Images Tim Henman und Lleyton Hewitt als Doppelpartner 2007 im Londoner Queen´s Club

Eingefleischte Tennisfans wissen es natürlich: Der United Cup ist eine gemeinsame Veranstaltung der ATP und der WTA, die nationalen Verbände haben mit den dort antretenden Länderteams also nichts zu tun. Weshalb die Wahl der Kapitäne auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen überlassen bleibt. Und da hat sich auch für die kommende Ausgabe, die vom 2. bis zum 11. Januar 2026 in Sydney und Perth ausgetragen wird, ein wilder Mix ergeben.

So gut es etwa die Variante der „Playing Captain“: In dieser Rolle schlüpft etwa Stan Wawrinka, der an der Seite von Belinda Bencic mit der Schweiz gegen Italien und Frankreich spielen wird. Auch Tallon Griekspoor bürdet sich mit den Niederländern die „Doppelbelastung“ auf. Für Team Kanal wiederum hat Doppel-Spezialistin Gabriela Dombrowski die Hand als Mannschaftsführerin gehoben.

Hewitt für Australien, Henman für Großbritannien

Eher klassisch geht es dagegen Gastgeber Australian an. Dort wird Davis-Cup-Chef Lleyton Hewitt auch das United-Cup-Team anführen. Und die Briten, die mit Emma Raducanu und Jack Draper starten, haben Tim Henman als Frontmann angeführt. Henman war zuletzt beim Laver Cup in San Francisco ja schon als Co-Kapitän von Yannick Noah für das Team Europa dabei.

Auch die Vater-Sohn-Combo wird beim United Cup vertreten sein: Da wäre zunächst einmal Christian Ruud, der Sohn Casper und das norwegische Team zum Titel führen möchte. Und natürlich auch Alexander Zverev sr., der mit Alexander jr. und der spannenden Kombi aus Eva Lys und Laura Siegemund antritt.

