Siegesserien 2025: Alcaraz und Keys mit längsten Streaks

Carlos Alcaraz bei den Herren und Madison Keys bei den Damen haben die längsten Siegesserien in diesem Jahr hingelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2025, 20:06 Uhr

Jaja, es gab schon längere Siegesserien. Guillermo Vilas blieb im Jahr 1977 über 46 Matches hinweg ungeschlagen. Ivan Lendl gelangen zwischen 1981 und 1982 schöne 44 Siege in Folge. Und Novak Djokovic feierte zwischen 2010 und 2011 stolze 43 Matcherfolge in Serie.

Bei den Damen holte Martina Navratilova in 1984 einst 74 Matchsiege am Stück, Steffi Graf schaffte es 1989/90 auf 66 Siege in Serie.

Da wirken die Zahlen aus 2025… fast etwas mickrig. Carlos Alcaraz führt hier mit 24 Siegen am Stück, datierend vom Turnier in Rom über Roland-Garros, Queen's bis hin ins Wimbledonfinale. Jannik Sinner kam “nur" auf 15 Serienerfolge.

Bei den Frauen steht mit Madison Keys eine Spielerin vorne, die man nicht zwingend auf dem Schirm hatte. Aber die US-Amerikanerin hatte einen famosen Auftakt ins Jahr, mit dem Sieg in Adelaide als erstem Vorboten für den Erfolg in Melbourne. Erst im Halbfinale von Indian Wells war dann Endstation.

Verrückt: Auch die zweitbeste Serientäterin des Jahres ist nicht etwa Aryna Sabalenka oder Iga Swiatek - sondern Mirra Andreeva. Die brachte es dank ihres Doppelpacks in Dubai und Indian Wells auf 13 Siege am Stück.