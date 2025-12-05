Alexander Zverev in 2026 – Angriff auf Top 2 oder „Best of the rest”?

Für die neue Spielzeit setzt sich Alexander Zverev den Angriff auf die beiden Branchenführer Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zum Ziel. Nicht gerade aufmunternd dürfte dabei der immense Punkte-Rückstand des Hamburgers als Nr. 3 in der Weltrangliste wirken.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 10:20 Uhr

© Getty Images Mit großem Punkte-Rückstand in der Weltrangliste startet Alexander Zverev in der neuen Saison den Angriff auf Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

Von „Jammern auf hohem Niveau“ wollte Alexander Zverev bei seinem Saisonfazit nicht sprechen, obwohl ihn die aktuelle Weltrangliste hinter den beiden Dominatoren Carlos Alcaraz und Jannik Sinner weiterhin auf Position 3 aufführt. Aufgrund der Ausbaute der neuen „Big 2“, die zusammen die Titel bei allen vier Grand-Slam-Turnieren, von vier Masters-Events und den ATP Finals einstreichen konnten, während der Hamburger lediglich den Siegespokal beim upgegradeten ATP-Turnier in München erringen konnte, ordnete der 28-Jährige seine Saison reflektiert als nicht zufriedenstellend ein.

Wie weit sich der Südtiroler und der Spanier nach dem verheißungsvollen Start des deutschen Davis-Cup-Spielers mit dem Erreichen des Finals bei den Australian Open in Punkto Konstanz und Erfolge von ihm absetzten, unterstreicht der immense Punkte-Rückstand in der Weltrangliste. Als Nr. 3 im Ranking hält Zverev aktuell bei 5.160 Punkten und weist somit zum zweitplatzierten Sinner mit 11.500 Zählern und dem führenden Alcaraz mit 12.050 Punkten einen größeren Rückstand auf, als er Vorsprung auf den letzten Platz in der Weltrangliste hat, den aktuell der Italiener Alessandro Bellifemine mit einem Pünktchen innehat.

Immerhin orientiert sich Zverev in der Off-Season schon Mal am direkt vor ihm gelegenen Sinner. Auf dem Weg in den Urlaub auf die Malediven, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sophia Thomalla, wählte der zweifache ATP-Weltmeister denselben Flieger wie der vierfache Grand-Slam-Champion, um seine Akkus für eine richtungsweisende Saison wieder aufzuladen. Bleibt zu hoffen, dass er auch auf dem sportlichen Weg die Lücke zum Südtiroler baldigst schließen kann.