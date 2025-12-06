Bonn Open: Zukunft bis 2030 gesichert

Die langfristige Zukunft des ATP-Challenger-75-Turniers in Bonn ist gesichert. Bis 2030 werden die Bonn Open auf der

Anlage des TC Blau-Gelb Bonn-Beuel in Ramersdorf ausgetragen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 06.12.2025, 09:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus bei den US Open 2025

Die Bonn Open versprechen auch im Sommer 2026 wieder Weltklasse-Tennis auf rotem Sand, beste Stimmung auf der Tribüne, ein besonderes Ferienerlebnis für Volunteers und Ballkinder sowie ein attraktives Rahmenprogramm im Public Village. Wie im Vorjahr rechnen die Veranstalter mit mehr als 12.000 Zuschauern in der Turnierwoche, wenn die Stars von morgen auf der Anlage des TC Blau-Gelb Bonn-Beuel ihr Können zeigen und um das Gesamt-Preisgeld von knapp 100.000 Euro kämpfen. Die Spiele werden weltweit im Stream übertragen.

Als Partner der Bonn Open 2026 geht eines der größten deutschen Tennis-Talente beim Turnier an den Start: Max Schönhaus hat mit dem Doppel-Titel bei den Wimbledon Juniors, dem Finaleinzug bei den French Open Juniors und vor allem dem Gewinn der ITF-Juniorenweltmeisterschaft 2025 ein

beeindruckendes Jahr hinter sich. 2026 greift er auf der ATP Profi-Tour an und freut sich auf die Station in Bonn: „Das wird für mich ein spannendes Jahr, denn ich starte meine erste komplette Saison bei den Profis. Ich bin extrem motiviert, diesen nächsten Schritt zu machen und mich weiter nach oben zu

arbeiten. Die wichtigen Weltranglisten-Punkte bei einem ATP Challenger Turnier vor deutschem Publikum sammeln zu können, ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Schon letztes Jahr war die Stimmung in Bonn fantastisch.“

Wertvolle 75 ATP-Punkte kann der Sieger bei den Bonn Open 2026 mitnehmen. Wie wichtig die Serie der ATP Challenger Turniere ist, betont Michael Kohlmann, Chef-Bundestrainer Herren beim Deutschen Tennis Bund: „Die ATP Challenger Turniere sind der Startpunkt für jede erfolgreiche Karriere. Alle, die wir heute auf der großen Tennis-Bühne sehen, haben so angefangen. Jedes Challenger in Deutschland ist ein großer Gewinn für das deutsche Tennis, weil sich unsere jungen Spieler zuhause auf internationalem Niveau beweisen können. Dass es mit den Bonn Open einen weiteren Fixtermin im deutschen ATP-Kalender gibt, ist eine großartige Nachricht für den Deutschen Tennis Bund.“