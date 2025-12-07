UTS: De Minaur kriegt doch noch die Kurve ins Halbfinale

Die vier favorisierten Spieler haben beim großen Finale des Ultimate Tennis Showdowns in London das Halbfinale erreicht. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 09:06 Uhr

Spätabends in London hat Alex de Minaur gestern doch noch seinen Einzug in das Halbfinale der Abschlussveranstaltung des Ultimate Tennis Showdowns klar gemacht. Der Australier besiegte Tomas Machac in vier Sätzen und schluss die Gruppe A damit als Zweitplatzierter ab. Den Gruppensieg hatte sich schon zuvor Andrey Rublev gesichert, der gegen Adrian Mannarino auch sein drittes Match gewann.

In der anderen Gruppe qualifizierten sich Ugo Humbert und Casper Ruud für die heute stattfindende Vorschlussrunde, der dann um 17 Uhr das Finale folgt. Humbert verlor das Spitzenmatch gegen Ruud zwar knapp, nachdem der Franzose aber in seinen Partien deutlich mehr Punkte gesammelt hatte als der Ruud, wird er als Grupensieger nun auf de Minaur treffen.

Ohne Belang blieb der glatte Erfolg von Francisco Cerundolo gegen David Goffin. Beide Spieler hatten keine realistische Chance auf einen Platz im Halbfinale mehr.

Und so heißt es also “Rublo” gegen “The Ice Man” und “Demon” gegen “The Commander”. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr, wer möchte, kann die Matches im UTS-Livestream verfolgen. Gespielt wird in der “Copper Box” in London, einer Halle, in der bis zu 21.000 Fans Platz finden können.