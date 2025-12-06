Ultimate Tennis Showdown: Rublev und Humbert feiern zweiten Sieg

Andrey Rublev und Ugo Humbert haben sich beim Ultimate Tennis Showdown in London in den Nachmittagsspielen am Samstag mit ihren jeweils zweiten Siegen in eine gute Position gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2025, 18:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev am Samstag in London

Rublev hatte sich am Freitagabend mit seinem glatten 3:0 gegen Tomas Machac in eine gute Position gebracht, wenige Stunden später setzte sich der Russe gegen den eigentlichen Favoriten der Gruppe A, Alex de Minaur, mit 13:12, 8:18, 16:12 und 13:12 durch. Beim Ultimate Tennis Showdown wird bekanntlich auf Zeit gespielt, die gewohnten Zählmechanismen greifen nicht.

Ugo Humbert gewann gegen Francisco Cerundolo mit 3:1-Sätzen. Gestern hatte sich Humbert gegen David Goffin durchgesetzt, der am Samstag gegen Casper Ruud seine zweite Niederlage einstecken musste.

Am Abend werden noch vier Vorrundenmatches ausgetragen. Da trifft Rublev auf Adrian Mannarino - und könnte den Gruppensieg endgültig fixieren. Gleiches gilt für Ugo Humbert im Spitzentreffen mit Casper Ruud.