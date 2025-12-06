So hat Rafael Nadal der MotoGP-Legende Marc Marquez geholfen

Wohl jenem Land, das solch eine Auswahl an sportlichen Helden hat wie Spanien. Da findet ein MotoGP-Champion Inspiration bei einer Tennis Legende.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 21:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Marc Marquez - zwei spanische Legenden

Marc Marquez hat nach einer längeren Leidenszeit 2025 wieder dort angeknüpft, wo man ihn in der MotoGP ohnehin immer gesehen hat: als Bester seiner Zunft. Mehrere Rennen vor Schluss der Saison stand schon fest, dass der Spanier seinen neunten Weltmeistertitel eingefahren hatte. Vor seinem Bruder Alex übrigens. Aber wie gesagt: Die letzten Jahre waren keine einfachen für Marc Marquez.

Und als es ihm ganz besonders schlecht ging, hat er sich einfach an einem berühmten Landsmann aufgebaut. “Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich 2021 mit meinem Arm in einer Schlinge zu Hause saß und Rafael Nadal nach seiner Verletzung, die man schon als sein Karriereende angesehen hatte, beim Gewinn der Australian Open zusah“, wird Marquez bei speedweek.com zitiert.

„Das sind Momente, die einen inspirieren, die einen motivieren. Ich kann dir zum Beispiel nicht die genauen Zahlen von Rafa Nadal nennen, aber ich weiß, was er geleistet hat und was er mir persönlich vermittelt hat. Ich würde mir wünschen, dass sich viele Menschen eher daran erinnern als an die bloßen Zahlen in einer Tabelle.“

Im Gegensatz zu Rafael Nadal könnten bei Marc Marquez allerdings noch weitere Triumphe folgen. Denn der 32-Jährige ist in der MotoGP noch lange nicht am Ende. Obwohl er erneut mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber am Beispiel Nadal kann man sich schließlich auch mehrmals aufrichten.

