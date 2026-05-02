ATP/WTA: Ana Ivanovic glaubt weiter an Djokovic-Rekord

Ana Ivanovic traut im Interview mit EurosportNovak Djokovic trotz starker Konkurrenz weiterhin den 25. Grand-Slam-Titel zu. Gleichzeitig schwärmt die ehemalige French-Open-Siegerin von der neuen Tennisgeneration.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 12:05 Uhr

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© Getty Images Ana Ivanovic feiert die starke Konkurrenz sowohl beim Herren- als auch beim Damentennis

Für Ana Ivanovic steht fest: Novak Djokovic hat noch längst nicht fertig. Die ehemalige French-Open-Siegerin glaubt weiterhin daran, dass ihr Landsmann den historischen 25. Grand-Slam-Titel holen kann – trotz der immer stärker werdenden Konkurrenz auf der ATP-Tour.

Ivanovic kennt Djokovic seit gemeinsamen Kindertagen in Serbien und verfolgt dessen Karriere seit Jahrzehnten aus nächster Nähe. Was er für sein Heimatland geleistet habe, sei „unglaublich“ und unglaublich inspirierend zugleich, erklärte die 38-Jährige im Gespräch mit Eurosport. Vor allem bei den großen Turnieren sei Djokovic nach wie vor konkurrenzfähig. Er erreiche regelmäßig Halbfinals oder Finals – und manchmal fehle nur noch „ein letzter Schritt“.

Besonders gespannt auf Mirra Andreeva

Gleichzeitig sieht Ivanovic das Männertennis in einer spannenden neuen Phase. Die Rivalität zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bewertet sie als enorm wichtig für den Sport. Beide hätten Tennis auf ein neues Niveau gehoben, meinte Ivanovic. Gerade weil sie so unterschiedlich seien – sowohl charakterlich als auch spielerisch – funktioniere dieses Duell so gut. Solche Rivalitäten brauche Tennis, ähnlich wie früher in Zeiten der „Big Four“.

Auch im Damentennis erkennt Ivanovic aktuell viel Qualität an der Spitze. Zwar sieht sie Aryna Sabalenka momentan vorne, doch Spielerinnen wie Elena Rybakina könnten jederzeit nachziehen. Besonders gespannt blickt sie allerdings auf Mirra Andreeva. Ivanovic traut der jungen Russin schon bald einen Grand-Slam-Titel zu – gerade auf Sand sehe sie großes Potenzial.