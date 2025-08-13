ATP-Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Brandon Nakashima. Das Match wurde am Dienstag beim Stand von 6:4, 5:4 aus Sicht des Deutschen aufgrund eines Gewittereinbruchs vertagt. Zverev hat die Möglichkeit auszuservieren. Am Mittwoch soll es weitergehen - ab ca. 18 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 19:10 Uhr

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Cincinnati auf Brandon Nakashima.

Die Vorzeichen sind gut: Der Hamburger führt im Head-to-head mit dem 24-Jährigen mit 4:0.

Zverev gegen Nakashima - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Brandon Nakashima gibt es ab ca. 1 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati