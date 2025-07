Washington: Kyrgios startet Comeback im Doppel mit Monfils

Nach seinem letzten Antreten beim Sunshine-Double im Frühjahr plant Nick Kyrgios an erfolgreicher Stätte in Washington sein Comeback auf der Tour. Im Doppel wird der Australier mit Gael Monfils per Wildcard an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 13:24 Uhr

© Getty Images Nach mehrmonatiger Pause plant Nick Kyrgios als zweifacher Champion sein Comeback in Washington

Für Nick Kyrgios war das ATP-500-Turnier in Washington bislang ein erfolgreiches Pflaster. Nach seinem Titelgewinn 2019 konnte er auch 2022 in DC triumphieren. Gleichzeitig handelte es sich aber auch um seine letzten beiden Turniersiege auf der Tour.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der 30-jährige das Comeback gerne am Ort seiner Erfolge geben möchte. Nachdem sein Name mit Protected Ranking bereits für das Einzel auftauchte, verkündeten die Veranstalter nun seine Teilnahme mit Gael Monfils im Doppel-Wettbewerb, was einen großen Unterhaltungswert für das Publikum verspricht.

Neben dem Entertainment für die Zuschauer bleibt zu hoffen, dass der Testlauf im Doppel erfolgreich verläuft und die Knieverletzung für einen Start im Einzel ausreichend auskuriert ist.