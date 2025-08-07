ATP-Masters Cincinnati: Jungstar Fonseca feiert mühsamen Auftakterfolg

Joao Fonseca hat zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati einen mühsamen Drei-Satz-Erfolg gegen Bu Yunchaokete aus China gefeiert. Die nächste Aufgabe für den Teenager wird schwierig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 20:30 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hat in Cincinnati einen erfolgreichen Start hingelegt

Und so hat Joao Fonseca dann eben auch seinen ersten Erfolg während des US-amewrikanischen Hartplatzsommers gefeiert. Nachdem der brasilianische Jungstar in Toronto bereits in Runde eins an Tristan Schoolkate gescheitert war, gewann Fonseca nun gegen Bu Yunchaokete aus China mit 4:6, 6:2 und 7:5. Die kommende Aufgabe hat es aber in sich: Denn in Runde zwei trifft Fonseca auf Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier hat ja vor wenigen Tagen das Endspiel beim ATP-Tour-500-Event in Washington erreicht.

Ausgeschieden ist dagegen jener Mann, der Joao Fonseca in Wimbledon in Runde drei gestoppt hat: Nicolas Jarry verlor nämlich gegen Pedro Martinez mit 6:1, 4:6 und 3:6.

Die 32 gesetzten Spieler beginnen wie schon beim kanadischen Masters mit einem Freilos. Im Gegensatz zur Veranstaltung in Toronto sind diesmal aber mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz wieder die beiden Dominatoren der diesjährigen Saison mit dabei. Sinner spielt zum Auftakt entweder gegen daniel Elahi Galan oder Vit Kopriva. Alcaraz bekommt es mit dem Sieger der Partie zwischen Mattia Belucci und Damir Dzumhur zu tun.

Alexander Zverev, letzte Nacht in Toronto im Halbfinale nach einem vergebenen Matchball an Karen Khachanov gescheitert, wartet auf entweder auf Gael Monfils oder Nishesh Basavareddy.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati