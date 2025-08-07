ATP Masters Toronto live: Ben Shelton vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Ben Shelton und Karen Khachanov treffen im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab 1:30 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 15:16 Uhr

© Getty Images Ben Shelton trifft im Finale auf Karen Khachanov

Während es für Karen Khachanov nach seinem Triumph in Paris-Bercy vor sieben Jahren um seinen zweiten Titel auf ATP-Masters-1000-Ebene geht, kämpft Ben Shelton im Finale von Toronto um seinen bislang größten Titel. Der US-Amerikaner erreichte in Kanada erstmals ein Endspiel auf dieser Ebene.

Ein Favorit ist vor dem Finale nur schwer auszumachen. Während Khachanov im Halbfinale den topgesetzten Alexander Zverev nach Abwehr eines Matchballs besiegte, nahm Shelton seinen Landsmann Taylor Fritz aus dem Turnier. Im Head to Head der beiden liegt Shelton mit 1:0 voran.

Shelton vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Ben Shelton und Karen Khachanov gibt es ab 1:30 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto