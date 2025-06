ATP Eastbourne: Taylor Fritz meistert Doppelschicht mit Bravour

Turnierfavorit Taylor Fritz hat beim ATP-250-Event in Eastbourne nach einem Kraftakt das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 20:40 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz durfte am Donnerstag zweimal jubeln

Stuttgart-Sieger Taylor Fritz darf weiterhin auf den Gewinn seines zweiten Rasentitels im Jahr 2025 hoffen. Der in Eastbourne topgesetzte US-Amerikaner feierte am Donnerstag gleich zwei Siege und steht beim ATP-250-Turnier damit im Halbfinale.

Zunächst setzte sich Titelverteidiger Fritz gegen Brasiliens Youngster Joao Fonseca mit 6:3, 6:7 (5) und 7:5 durch. Das Match war am Mittwoch nach dem zweiten Satz wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen worden. Am Donnerstagabend gewann der Weltranglistenfünfte gegen seinen Landsmann Marcos Giron dann mit 7:5, 4:6 und 7:5.

Brooksby nutzt zweite Chance

Im Halbfinale am Freitag trifft Fritz auf Alejandro Davidovich Fokina, der sich in seiner Viertelfinalpartie gegen den an Position drei gesetzten Miami-Champion Jakub Mensik mit 6:4 und 7:5 behauptete. Der Spanier steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Rasenturniers.

Im zweiten Halbfinale von Eastbourne werden sich Ugo Humbert und Jenson Brooksby gegenüberstehen. Der Franzose gewann gegen Billy Harris mit 7:6 (4) und 6:1, der US-amerikanische Lucky Loser siegte gegen Dan Evans mit 6:2 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne