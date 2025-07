ATP Toronto: Topgesetzter Zverev könnte früh auf Fonseca treffen

Nach den Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz führt Alexander Zverev bei den Canadian Open das Draw an. Bereits in Runde drei könnte es zu einem Duell mit Jungstar Joao Fonseca kommen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 22:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kehrt in Toronto auf die Tour zurück.

Alexander Zverev will nach seiner Turnierpause und dem Trainingslager in der Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca wieder zurück zu seiner Form finden. Bei seinem letzten Auftritt in Wimbledon war bereits in Runde eins gegen Arthur Rinderknech Endstation gewesen. Das ATP-Tour-1000-Event in Toronto soll der erste Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen zweiten Saisonhälfte 2025 sein.

Da Jannik Sinner und Carlos Alcaraz beide in den letzten Wochen genug Tennis gespielt haben und sich - genauso wie Novak Djokovic - eine Auszeit gönnen, ist der Deutsche in Kanada an Nummer eins gesetzt.

Der 28-Jährige, der in Runde eins ein Freilos hat, wird in seinem Auftaktmatch auf den Sieger der Partie zwischen dem Australier Adam Walton und dem Franzosen Benjamin Bonzi treffen - durchaus ein machbares Los. In Runde drei könnte es dann zu einem Duell kommen, das viele Tennisfans wohl gerne sehen würden. Zverev könnte es nämlich zum ersten Mal mit NextGen-Star Joao Fonseca zu tun bekommen. Der Brasilianer muss dafür jedoch zuerst mal seiner ersten beiden Matches gewinnen. In Runde eins geht für den 18-Jährigen gegen einen Qualifikanten, in Runde zwei gegen Matteo Arnaldi.

Mögliche weitere Hürden

Im Achtelfinale könnte Zverev auf zwei Gegner stoßen, die ihm nicht allzu sehr liegen. Die Gesetzten in diesem Ast des Draws heißen nämlich Francisco Cerundolo und Tallon Griekspoor. Während der Deutsche gegen den Niederländer trotz etlicher hart umkämpfter Matches immerhin doch eine stattliche 8:2-Bilanz vorzuweisen hat, sieht es gegen den Argentinier düster aus. Zverev verlor alle bisherigen drei Matches gegen Cerundolo, allerdings alle auf Cerundolos Lieblinsgebelag Sand. Im Viertelfinale könnten dann Daniil Medvedev oder Holger Rune warten, im Halbfinale unter anderem Lorenzo Musetti.

Turnierfavorit in Toronto ist wohl Taylor Fritz, der an Nummer zwei gesetzt ist und somit die untere Hälfte des Draws anführt.

Einzel-Tableau in Toronto