ATP Umag: Darderi und Taberner bestreiten Finale

Luciano Darderi hat seinen derzeitigen Siegeszug auch im Halbfinale des ATP 250-Turniers in Umag fortgesetzt. Der Italiener bezwang Camilo Ugo Carabelli in zwei Sätzen und trifft nun im Finale auf Überraschungsmann Carlos Taberner.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 23:35 Uhr

© Getty Images Luciano Darderi will sein zweites Turnier in Folge gewinnen.

Nachdem Luciano Darderi bereits letzte Woche in Bastad den Titel holen konnte, greift der Italiener nach seinem zweiten Turnier-Erfolg in Serie. Im Halbfinale von Umag bezwang der 23-Jährige den an Nummer drei gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 7:6(6) und 6:3.

Im Finale wird Darderi nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er bisher alle seiner drei Endspiele gewinnen konnte, Favorit sein.

Sein Finalgegner Carlos Taberner steht in Umag überhaupt zum ersten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Finale. Der Spanier konnte sich in seinem Halbfinale gegen Damir Dzumhur überraschend klar mit 6:2 und 6:1 durchsetzen.

Taberner liegt derzeit nur auf Platz 111 der Weltrangliste und ist haupsächlich auf der Challenger-Tour unterwegs.

