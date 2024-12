Novak Djokovic im „Freizeit“-Reisestress

Am heutigen Sonntag gibt sich der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic die Ehre, den ehemaligen US-Open-Champion Juan Martin Del Potro in Buenos Aires endgültig in den sportlichen Ruhestand zu verabschieden. Doch die Reise dorthin artet für den Serben fast in Vergnügungsstress aus.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 16:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic sah sich auch vor dem Schaukampf gegen Juan Martin Del Potro einem straffen Programm ausgesetzt.

Große Matches haben sich Novak Djokovic und Juan Martin Del Potro zur Genüge geliefert. Während der Argentinier seinem Widersacher vor allem bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016, sowie im Halbfinale des Davis-Cups 2011 empfindsame Niederlagen zufügte, behielt der Serbe bei allen Aufeinandertreffen auf Grand-Slam-Ebene die Oberhand.

Und so ist der 37-jährige Djokovic in Buenos Aires nur ein logischer Gegner, um den ein Jahr jüngeren Del Potro beim Schaukampf im Stadion Mary Teran de Weiss im Parque Roca um 16:30 Uhr Ortszeit in den sportlichen Ruhestand zu geleiten. Doch schon vor der am gleichen Tag stattfindenden Pressekonferenz um 11 Uhr argentinischer Zeit, war der Terminkalender des Serben schon prall gefüllt, auch mit Terminen abseits des Tennissports.

So wurde der Serbe bereits am Freitag um 17 Uhr Ortszeit in Doha beim Training zum Formel-1-Grand Prix von Qatar gesichtet. Ebenfalls um 17 Uhr lokaler Zeit einen Tag später gab sich der 24-fache Grand-Slam-Triumphator beim Fußball die Ehre, in Buenos Aires dem Finale der Copa Libertadores beizuwohnen, in dem sich Botafago im rein brasilianischen Duell gegen Atletico Mineiro im Estdio Mas Monumental mit 3:1 durchsetzen konnte. Doch vor dem südamerikanischen Showdown im Fußball beschäftigte sich Djokovic doch noch mit seinem Gegner auf dem Tenniscourt. Del Potro ließ es sich nicht nehmen, den Olympiasieger von Paris am Flughafen abzuholen, bevor es zum gemeinsamen Dinner ging.

Und so wird Djokovic frisch gestärkt und voller Vorfreude „die letzte Herausforderung“ gegen den “Turm von Tandil” in dessen argentinischer Heimat angehen.