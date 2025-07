ATP: Rublev, Ruud, Cerundolo als Topgesetzte bei nächstwöchigen Turnieren

Nach dem viel antizipierten Wimbledon-Final-Kracher zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner am Sonntag geht das Turniergeschehen bei den Herren nächste Woche mit drei ATP-250-Events weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.07.2025, 16:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev will seine starke Wimbledon-Form nach Los Cabos mitnehmen

Das Turnier im mexikanischen Los Cabos wurde in diesem Jahr von seinem traditionellen Termin im Februar auf den Juli verschoben. Topgesetzt ist Andrey Rublev, der sich zuletzt in Wimbledon in guter Form präsentierte und Carlos Alcaraz im Achtelfinale nach starker Leistung in vier Sätzen unterlag. Alejandro Davidovich Fokina und Denis Shapovalov werden bei dem Hartplatz-Turnier an Position zwei und drei gesetzt sein. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Daniel Altmaier. Die Auslosung für das Turnier hat noch nicht stattgefunden, derzeit ist die Qualifikation im Gange.

Beim gleichzeitig stattfindenden Sandplatz-Event in Gstaad wird Casper Ruud das Feld anführen. Der Norweger hatte zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen und musste deshalb Wimbledon auslassen. Auf seinem Lieblingsbelag will die derzeitige Nummer 15 der Tenniswelt wieder auf Touren kommen. Das Schweizer Publikum darf sich außerdem unter anderem auf Alexander Bublik freuen, der den unteren Teil des Draws anführt. Ebenfalls am Start ist Jan-Lennard Struff, der in der ersten Runde auf Juan Manuel Cerundolo treffen wird. Die Hoffnungen des Heimpublikums ruhen unter anderem auf Veteran Stan Wawrinka.

Ofner in Bastad gegen Dzumhur

Das dritte 250-Event, das nächste Woche stattfinden wird, ist das Sandplatz-Turnier im schwedischen Bastad, wo Francisco Cerundolo topgesetzt ist. Ebenfalls um den Titel mitfighten wollen unter anderem Sandplatz-Spezialist Sebastian Baez, Tallon Griekspoor und Titelverteidiger Nuno Borges.

Die österreichischen Hoffnungen ruhen in Bastad auf Sebastian Ofner, der in seinem Auftaktmatch auf Damir Dzumhur treffen wird.

Einzel-Tableau in Gstaad

Einzel-Tableau in Bastad