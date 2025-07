Wimbledon: Carlos Alcaraz über Rublev ins Viertelfinale

Wimbledon-Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. Der Sieger der vergangenen beiden Auflagen schlug Andrey Rublev in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 21:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Gegen Andrey Rublev war's noch nie ein Selbstläufer für “Carlitos”, so auch diesmal nicht. Alcaraz aber siegte nach dem anfänglichen Satzverlust am Ende doch noch sicher mit 6:7 (5), 6:3, 6:4, 6:4 und steht damit in der Runde der letzten Acht.

Alcaraz steht damit bei nunmehr 18 Siegen in Folge in Wimbledon, 2023 und 2024 hatte er das Turnier gewonnen, im Finale jeweils gegen Novak Djokovic.

Im Viertelfinale geht's für Alcaraz gegen einen Lokalmatadoren, den letzten im Feld: Cameron Norrie. Der musste nach 2:0-Satzführung und Matchball im dritten Durchgang gegen Nicolas Jerry noch über die volle Distanz, gewann aber am Ende 6:3, 7:6 (4), 6:7 (7), 6:7 (5) und 6:3.

Alcaraz mit Problemen, Sinner bislang makellos

Gegen Rublev war Alcaraz mit einer 2:1-Bilanz ins Match gegangen, im vergangenen Jahr in Madrid hatte Rublev seinen Sieg gefeiert - beim Aufbäumen, als sonst nur wenig zusammenlief. Bei den ATP Finals hatte sich der Spanier dann revanchiert. Nun in Wimbledon gewann er also erneut.

Schwierig sei es gegen Rublev, der sich so gut bewege und alles aus den Ecken hole. “Aber ich habe heute smart gespielt”, sagte Alcaraz.

Alcaraz gilt auch in diesem Jahr als der Mann, den es in Wimbedon zu schlagen gilt, auch wenn er bislang nicht vollend überzeugte. In Runde 1 gegen Fabio Fognini musste er über fünf Sätze gehen, in Runde 3 gegen Jan-Lennard Struff über vier. Konkurrent Jannik Sinner indes? Rauschte bislang nur so durchs Feld und gab in seinen drei Matches auf dem Weg ins Achtelfinale lediglich 17 Spiele ab, so wenige wie noch niemand zuvor in der Open Ära.