ATP Masters Indian Wells: Überraschung! Medvedev stoppt Siegesserie von Alcaraz

Daniil Medvedev hat im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells Carlos Alcaraz mit 6:3 und 7:6 (3) geschlagen und damit die Siegesserie des Spaniers nach 16 Erfolgen beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 01:31 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev steht zum dritten Mal im Endspiel in Indian Wells

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Damit war nicht zu rechnen: Dass ausgerechnet Daniil Medvedev die Siegesserie von Carlos Alcaraz beendet. Und noch dazu in Indian Wells, wo Alcaraz in den Jahren 2023 und 2024 gegen Medvedev jeweils das Endspiel für sich entscheiden konnte.

Aber diesmal hatte der Russe einen besseren Matchplan, ließ die Highlights von Alcaraz über sich ergehen, verschenkte aber selbst so gut wie keine Punkte. Und in den brenzligen Phasen servierte Medvedev auch wie in seiner besten Zeit. Als Lohn wird er in die Top Ten der ATP-Charts zurückkehren.

Medvedev gegen Sinner im Finale

Für Carlos Alcaraz geht damit eine Serie von 16 Matchsiegen in Folge zu Ende. Auch im vergangenen Jahr war der Spanier im Halbfinale ausgeschieden, damals gegen Jack Draper.

Im Endspiel trifft Daniil Medvedev auf Jannik Sinner. Der Südtiroler hatte mit Alexander Zverev beim 6:2 und 6:4 erstaunlich wenige Probleme. Weder Medvedev noch Sinner haben in Indian Wells bislang einen Turniersieg feiern können.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells



