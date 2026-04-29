ATP Masters Madrid: Was haben Sinner und Zverev mit Federer und Nadal gemeinsam?

Jannik Sinner und Alexander Zverev schreiben in Madrid an einem historischen Kapitel. Was den beiden 2026 gelang, schafften zuletzt Roger Federer und Rafael Nadal im Jahr 2011.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Zuletzt standen sich Jannik Sinner und Sascha Zverev in Monte Carlo gegenüber

Bereits mit ihrem Viertelfinaleinzug in Madrid haben Jannik Sinner und Alexander Zverev bei den ersten vier Masters-1000-Turnieren des Jahres jeweils mindestens die Runde der letzten Acht erreicht. Zuvor standen beide bereits in Indian Wells, Miami und Monte Carlo jeweils mindestens im Halbfinale.

Vier Masters, viermal mindestens Viertelfinale

Dies ist deshalb so beeindruckend, weil auf Masters-Ebene eine solche Konstanz nur schwer zu erreichen ist: Die Felder sind dicht besetzt, fast alle Topspieler am Start, Ausrutscher passieren schnell. Wer daher viermal in Folge mindestens das Viertelfinale erreicht, liefert über Monate hinweg konstant auf höchstem Niveau.

Erstmals seit Federer und Nadal

Laut Sportdatenanbieter Opta ist das zuletzt vor gut 15 Jahren zwei Spielern gleichzeitig gelungen: Roger Federer und Rafael Nadal. 2011 erreichte Nadal bei den ersten vier Masters des Jahres jeweils das Finale und gewann Monte Carlo. Federer stand dreimal im Halbfinale und in Monte Carlo im Viertelfinale.

Dass Sinner und Zverev nun fünfzehn Jahre später in dieser Statistik auftauchen, spricht Bände. Beide gehören 2026 bislang zu den verlässlichsten Spielern bei den größten Events unterhalb der Grand Slams.

Sinner dominiert, Zverev bleibt dran

Die Wege dorthin waren unterschiedlich. Sinner gewann alle drei bisherigen Masters-Titel in dieser Saison (Indian Wells, Miami, Monte Carlo) und setzte damit mehrfach den Maßstab. Zverev wiederum spielte konstant, verlor in den drei genannten Masters aber jeweils gegen Sinner im Halbfinale.

Das würde in Madrid nicht passieren, denn dort könnten Sinner und Zverev aufgrund der Absage von Alcaraz theoretisch erst im Finale aufeinandertreffen. Mit Sinners bereits feststehendem Einzug ins Halbfinale geht die Rekordjagd aber vorerst weiter.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid