ATP Challenger Mauthausen: Dedura kämpft vergeblich - Niederlage im Achtelfinale nach Satzführung

Diego Dedura hat beim ATP-Challenger in Mauthausen eine bittere Achtelfinalniederlage kassiert. Der junge Deutsche unterlag Matthew Donald mit 6:3, 5:7, 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 19:41 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura

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Diego Dedura startete zunächst motiviert in die Partie und präsentierte sich im ersten Satz als der klar stabilere Spieler. Mit weniger Fehlern, einer höheren Aufschlagquote und besseren Antworten in den Grundlinienduellen übernahm er früh die Kontrolle. Trotz eines anfänglichen Breakrückstands fand schnell zurück ins Spiel und holte sich den Satz verdient mit 6:3.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Beide Spieler ließen Möglichkeiten ungenutzt, doch in den entscheidenden Momenten agierte Donald konsequenter und stellte mit 7:5 auf Satzgleichstand.

Im Entscheidungssatz verlor Dedura zunehmend die Kontrolle, wirkte frustriert und körperlich angeschlagen. Drei verlorene Aufschlagspiele in Serie brachten ihn entscheidend ins Hintertreffen, auch wenn er noch drei Matchbälle stark abwehren konnte. Am Ende setzte sich Donald mit 6:3 durch. Dort trifft er im Viertelfinale nun auf den US-Amerikaner David Blanch.

Hier das Einzeltableau in Mauthausen