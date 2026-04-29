ATP Masters Madrid: Ist Arthur Fils der neue Jo-Wilfried Tsonga? Frankreich im Tennisfieber

Arthur Fils lässt Frankreich wieder von einem echten Topstar träumen. Nach dem Titel in Barcelona steht der 20-Jährige auch in Madrid im Viertelfinale und weckt Erinnerungen an Jo-Wilfried Tsonga.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 15:46 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils spielt ein spektakuläres Tennis

Beim Masters in Madrid bestätigte Fils seine starke Form mit einem souveränen 6:3, 6:4-Erfolg gegen Tomas Martin Etcheverry. Damit erreichte der Franzose nicht nur die Runde der letzten Acht, sondern wird erstmals in seiner Karriere in die Top 20 der ATP-Weltrangliste vorstoßen.

Seit seiner Rückkehr nach längerer Verletzungspause läuft es beeindruckend rund. In sechs seiner letzten sieben Turniere stand Fils mindestens im Viertelfinale. Barcelona hat er sogar gewonnen. Auch in Madrid gab er bis dato lediglich einen Satz ab.

Der erste Franzose seit Tsonga

Mit seinem Einzug ins Viertelfinale von Madrid schrieb Fils zugleich ein kleines Kapitel Tennisgeschichte. Kein Franzose kam in Madrid je so weit, seit Jo-Wilfried Tsonga dort vor über einem Jahrzehnt im Jahr 2013 für Furore gesorgt hatte.

Der Vergleich kommt nicht zufällig. Wie Tsonga bringt auch Fils enorme Athletik, Power und Ausstrahlung mit. Dazu kommt eine Spielweise, die offensiv gedacht ist und Gegner permanent unter Druck setzt. Frankreich hat lange auf einen neuen Spieler dieses Formats gewartet.

Ivanisevic formt das Gesamtpaket

Eine wichtige Rolle spielt dabei Goran Ivanisevic. Der ehemalige Wimbledon-Champion und Ex-Coach von Novak Djokovic arbeitet seit diesem Jahr mit Fils und hat den jungen Franzosen bereits sichtbar positiv beeinflusst. Vor allem Aufschlag, Netzspiel und Variabilität im Angriff wirken deutlich verbessert. Fils selbst betonte zuletzt, wie wertvoll die Erfahrung von Ivanisevic für ihn sei.

Lehecka als nächste Hürde

Im Viertelfinale trifft Fils nun auf den Tschechen Jiri Lehecka. Das direkte Duell ist völlig offen, beide haben sich in dieser Saison bereits gegenseitig geschlagen. Für Fils geht es heute darum, Geschichte zu schreiben. Denn Tsonga scheiterte 2013 im Viertelfinale in drei Sätzen an Stan Wawrinka. Fils kann es also nur besser machen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid