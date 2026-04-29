ATP Masters Madrid: Rafael Jodar vor Duell mit Jannik Sinner - "Ich muss alles sehr gut machen"

Rafael Jodar hat die spanischen Tennisfans beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid bislang mit fantastischen Leistungen begeistert. Am Mittwoch wartet mit Jannik Sinner die höchste Hürde im Welttennis.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 22:04 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar spielt in Madrid groß auf

In Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz geigt in Madrid dieser Tage ein anderer Lokalmatador groß auf: Rafael Jodar. Der 19-Jährige setzte seinen Erfolgslauf bei seinem Heimturnier in Spaniens Hauptstadt am Dienstag mit einem Zweisatzerfolg über Vit Kopriva fort und erreichte damit zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers.

Dort geht es für Jodar gegen den Branchenprimus Jannik Sinner, der in Madrid seine fünften 1000-er-Trophäe en suite jagt. “Es wird sehr aufregend sein, zum ersten Mal gegen Jannik zu spielen - und das auch noch in meiner Heimatstadt”, sagte der Iberer, der im Turnierverlauf unter anderem schon Alex de Minaur und Joao Fonseca schlug, nach dem Erfolg über Kopriva.

Sinner lobt Jodar: “Ein riesiges Talent”

Mit Sinner wartet auf Jodar nun freilich ein anderes Kaliber. Der Südtiroler spielt derzeit in einer eigenen Liga und scheint sich nach seiner holprigen Auftaktpartie gegen Benjamin Bonzi mittlerweile an die Höhenlage angepasst zu haben. Dennoch zeigte sich Sinner vor Jodar gewarnt. “Er kommt aus Madrid, daher ist er an die Bedingungen hier bestens gewöhnt”, erklärte der Italiener. "Er ist ein riesiges Talent.”

Für eine tatsächliche Siegchance am Mittwoch (ab 16 Uhr im tennisnet-Ticker) muss Jodar wohl über sich hinauswachsen. “Es ist noch ein langer Weg, bis ich daran denken kann, die Nummer eins der Welt zu schlagen”, weiß der Spanier um die Schwere der Aufgabe. “Aber wenn ich alles richtig mache und eine positive Einstellung bewahre, könnten sich solche Chancen ergeben.”

“Ich muss alles sehr gut machen und mich auf das konzentrieren, was bisher für mich funktioniert hat”, führte Jodar aus. Er stelle sich auf ein “sehr hartes Match” ein. Die Marschroute für das Premierenduell mit Sinner sei jedenfalls klar: “Ich möchte mit derselben Einstellung wie in all meinen bisherigen Spielen auf den Platz gehen und mit der Zuversicht, dass ich meine Chancen bekomme, wenn ich alles richtig mache.”

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid