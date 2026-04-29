ATP Masters Madrid live: Jannik Sinner vs. Rafael Jodar im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Rafael Jodar treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 19:33 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Rafael Jodar

Auf die spanischen Tennisfans wartet am Mittwoch ein Highlight: Lokalmatador Rafael Jodar fordert im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid zum ersten Mal in seiner Karriere den vierfachen Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner heraus.

Jodar zeigte in Spaniens Hauptstadt bislang beeindruckende Leistungen und warf unter anderem Alex de Minaur und Joao Fonseca aus dem Turnier. Mit Sinner, der in der Caja Magica seine fünfte 1000er-Trophäe in Folge jagt, wartet am Mittwoch die aktuell höchste Hürde im Herrentennis.

Sinner vs. Jodar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Rafael Jodar gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid