ATP Masters Madrid: Alexander Zverev zieht zu später Stunde ins Viertelfinale ein

Die Chance auf den dritten Madrid-Titel lebt: Alexander Zverev hat mit einem Dreisatzerfolg über Jakub Mensik als letzter Spieler das Viertelfinale in der spanischen Hauptstadt erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 01:26 Uhr

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Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid weit nach Mitternacht sein Viertelfinalticket gelöst. Der gebürtige Hamburger, der in Spaniens Hauptstadt 2018 und 2021 den Titel holte, besiegte Jakub Mensik in der Runde der letzten 16 mit 6:4, 6:7 (4) und 6:3. Seinen Matchball verwandelte Zverev erst um 1:21 Uhr.

Von körperlichen Problemen, über die sich Zverev nach seinem Drittrundenerfolg über Terence Atmane etwas kryptisch geäußert hatte, war in der Caja Magica nichts zu sehen. Der Weltranglistendritte nahm Mensik gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab und transportierte das Break anschließend zum Satzgewinn.

Zverev gelingt Comeback im dritten Satz

Im zweiten Durchgang gab es für keinen der beiden Spieler eine Breakchance, weshalb die Entscheidung im Tiebreak fiel. In diesem war Mensik der bessere und aktivere Spieler. Dank eines sehenswerten Vorhandwinners sicherte sich der Tscheche, der im Februar in Doha für die bis dato letzte Niederlage von Jannik Sinner sorgte, den Satzausgleich.

Mensik nahm das Momentum mit und Zverev im dritten Satz den Aufschlag zum 2:1 ab, der Deutsche schlug umgehend zum 2:2 zurück. Durch ein weiteres Break zum 5:3 bog der Favorit auf die Siegerstraße ab, wenige Minuten später verwandelte Zverev seinen ersten Matchball per Ass zum 6:4, 6:7 (4) und 6:3-Erfolg.

Im Viertelfinale trifft Zverev am Donnerstag auf Flavio Cobolli, dem er im Halbfinale von München zuletzt klar unterlag. Der Italiener setzte sich in seiner Achtelfinalpartie gegen Daniil Medvedev in drei engen Sätzen durch.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid