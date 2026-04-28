ATP Madrid: Wie geht es Alexander Zverev? Sorge nach dem Einzug ins Achtelfinale

Alexander Zverev hat nach seinem Sieg gegen Terence Atmane in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid über körperliche Beschwerden geklagt.Ist sein weiteres Antreten in Gefahr?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 22:25 Uhr

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© Getty Images Wie fit ist Alexander Zverev?

Bis zum 5.2 im zweiten Satz habe er eigentlich perfektes Tennis gespielt, meinte Alexander Zverev am Montagabend nach seinem letztlich doch noch recht spannenden 6:3 und 7:6 (2) gegen Terence Atmane in der Caja Magica von Madrid. Dann aber habe er körperliche Probleme bekommen. Welche genau das seien, darauf wollte Zverev.nicht eingehen. Nachsatz: er hoffe, dass er heute spielen könne.

Nun hat man ja davon ausgehen können, dass Zverev - eigentlich der richtige Typ für Night Sessions - auch in Madrid nach dem Motto verfährt: „Je später, umso besser“. Aber der heutige Dienstag hat ja auch noch das Champions-League-Halbfinale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München im Angebot. Und dass Zverev dem deutschen Rekordmeister freundlich zugetan ist, hat man ja während der Turnierwoche in München gesehen.

Zverev in München im Bayern-Trikot

Da hat Alexander Zverev das 4:3 gegen Real Madrid live im Stadion bezeugt. Und lief am Tag darauf zum Doppel an der Seite von Marcelo Melo mit einem Bayern-Trikot ein.

Heute sollte seine Aufmerksamkeit der Achtelfinal-Partie gegen Jakub Mensik gelten. Wenn er denn fit ist. Sollte dies der Fall sein, dann müsste Zverev aber auf den Live-Genuss des FC Bayern verzichten. Denn ab 20 Uhr dürfen sich in Madrid zunächst einmal Aryna Sabalenka und Hailey Bsptiste bespielen. Und erst dann kommen Zverev und Mensik an die Reihe. Da aber wird im Prinzenpark in Paris die Action schon in vollem Gange sein.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



