ATP Masters Madrid: Achtelfinale! Zverev hat mit Atmane nur am Ende Probleme

Alexander Zverev hat mit einem weitgehend souveränen 6:3 und 7:6 (2) gegen Terence Atmane das Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 22:02 Uhr

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© Getty Images Alexanxer Zverev am Montag in Madrid

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev und Madrid, das ist schon eine ziemlich gute Kombination. Zwei Mal hat die deutsche Nummer eins in der Caja Magica reüssiert, Und da lässt sich Zverev von einem eher schlampigen Drei-Satz-Erfolg wie jenem gegen Mariano Navone in Runde zwei nicht irritieren. Wobei: Ganz so elegant, wie es lange Zeit aussah, geriet das Match gegen Terence Atmane dann doch nicht.

Denn Zverev packte gegen den Franzosen zwischenzeitlich zwar sein bestes Tennis aus, zeigte neben der gewohnten Aufschlagstärke auch viel Gefühl - kam aber am Ende doch noch einmal ins Trudeln. Beim Stand von 5:2 konnte Zverev als Rückschläger nämlcih einen Matchball nicht nutzen, danach ga er zum ersten Mal im Match überhaupt sein Service ab.

Zverev am Ende leicht beeinträchtigt

Beim Stand von 5:4 gab es erneut Matchball für die deutsche Nummer eins, aber wieder hielt Atmane dagegen. Und rettete sich tatsächlich in ein Tiebreak. Da zog Zverev nach ausgeglichenem Start schnell davon, gewann sichließlich mit 6:3 und 7:6 (2). Und erklärte nach dem Match, dass er im zweiten Satz doch starke körperliche Probleme hatte. Genauer wollte der Weltranglisten-Dritte nicht werden.

Der nächste Gegner von Zverev wird zwischen Karen Khachanov und Jakub Mensik ermittelt.

Blockx überrascht gegen Auger-Aliassime

Diese Achtelfinal-Partie ist übrigens schon morgen am Abend angesetzt. Das wiederum wird nicht ganz nach dem Geschmack von Alexander Zverev sein - denn der würde sich sicherlich gerne das Champions-League-Halbfinale zwischen PSG und dem FC Bayern München anschauen.

Früher am Montag konnte sich Alexander Blockx überraschend gegen Félix Auger-Aliassime behaupten. Der Belgier gewann mit 7:6 (4) und 6:3 und spielt nun gegen Francisco Cerundolo. Ebenfalls im Achtelfinale steht Stefanos Tsitsipas nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Daniel Mérida. Der Grieche trifft nun auf Titelverteidiger Casper Ruud.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid