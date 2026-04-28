ATP Masters Madrid live: Jannik Sinner vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Cameron Norrie. Das Match gubt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 20:38 Uhr
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Erstaunlich, aber wenn die Statistik der ATP nicht lügt, dann wird dies wirklich das erste Match zwischen Norrie und Sinner werden. Mit ganz klaren Vorzeichen: Denn natürlich ist der Südtiroler klarer Favorit.
Denn wir wolllen nicht vergessen: Jannik Sinner hat die letzten vier 1000er gewonnen: Paris Indoors, Indian Wells, Miami und Monte-Carlo. Die letzte Niederlage auf diesem Level gab es in Shanghai gegen Tallon Griekspoor.
Sinner vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Cameron Norrie gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Madrid