ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jakub Mensik treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 10:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Der Hamburger Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seiner Achtelfinal-Begegnung auf den Tschechen Jakub Mensik. Etwas Rätsel gibt der Gesundheitszustand des 29-Jährigen nach seinem Zweisatz-Erfolg gegen den Franzosen Terence Atmane auf, nachdem er im Anschluss an das Match über körperliche Probleme in der Endphase gesprochen hatte.

Praktische Erfahrungen auf dem Court in Form eines direkten Vergleichs auf der Tour lieferten die beiden Spieler bislang noch nicht. Dennoch sollte Zverev gewarnt sein, da Mensik absolut furchtlos gegen große Namen agiert und die beste Beweisprobe diesbezüglich im vergangenen Jahr in Miami ablieferte, als er im Finale keinen Geringeren als den 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic in die Knie zwingen konnte und dadurch mit dem Masters-Titel auch seine erste ATP-Siegestrophäe einheimsen konnte.

Zverev vs. Mensik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik gibt es ab ca. 21:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid