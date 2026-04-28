ATP-Masters Madrid: Sinner cruist über Norrie ins Viertelfinale

Nach einem dominanten Satzgewinn hatte Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seinem Achtelfinale mit einem immer aufopferungsvoll kämpfenden Cameron Norrie im zweiten Durchgang etwas mehr Mühe, konnte aber dennoch den Einzug in die Runde der letzten Vier in zwei Sätzen eintüten. Auch Arthur Fils steht nach einem Zweisatz-Erfolg im Viertelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 13:18 Uhr

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© Getty Images Nach souveränem Auftakt musste Jannik Sinner in Madrid im zweiten Durchgang wesentlich mehr Aufwand betreiben, um den Briten Cameron Norrie in zwei Sätzen zu besiegen.

Trotz seines Alters von 30 Jahren und seinen zahlreichen Matches auf der Tour forderte der Brite Cameron Norrie beim ATP-Masters-Turnier in Madrid im Achtelfinale erstmals den Weltranglistenersten Jannik Sinner heraus.

Und Norrie startete gleich mal unerschrocken mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt und zeigte sich auch gleich beim Service seines Gegners präsent. Doch auch Sinner konnte gleich bei seinem ersten Aufschlagspiel nach einem 15:30 noch anschreiben und bestrafte im Folge-Game einen zu lang geratenen Stopp seines Gegners zum ersten Break der Partie. Im weiteren Verlauf übernahm der 24-jährige mit seinen druckvollen Schlägen immer mehr die Kontrolle und baute seine Führung auf 5:1 aus. Zwar konnte der in Südafrika geborene Norrie bei eigenem Service noch einmal verkürzen, dennoch fixierte der topgesetzte Sinner anschließend mit seinem ersten Satzball den souveränen Satzgewinn.

Auch im zweiten Akt startete Norrie mit einem Zu-Null-Aufschlagspiel und konnte diesmal aber länger dranbleiben. Zwar musste er mit einer zu lang geschlagenen Vorhand sein Service zum 2:3 abgeben, demonstrierte aber anschließend einmal mehr seinen vorbildlichen Kampfgeist und revanchierte sich mit dem direkten Re-Break ohne Verlustpunkt. Beim Stand von 5:5 verursachte er mit einem Doppelfehler zwei laufende Break-Chancen, konnte diese zwar abwehren, musste aber anschließend den Aufschlag mit einer unsauber getroffenen Vorhand abgeben. Und diesmal ließ sich Sinner bei eigenem Service nicht lange bitten. Nachdem der vierfache Major-Champion nur einmal bei einem Stopp-Versuch patzte, holte er sich mit einem Aufschlag-Winner zwei laufende Matchbälle und fixierte anschließend den 6:2, 7:5-Erfolg nach 86 Minuten, mit dem er seinen 25. Matcherfolg auf Masters-Ebene in Folge eintüten konnte.

Im Anschluss kommentierte der zufriedene Sieger: „Auch wenn wir hier zum ersten Mal in einem offiziellen Match gegenübergestanden sind, kannten wir uns natürlich schon von zahlreichen Trainingseinheiten. Er hat als Linkshänder einen ganz speziellen Aufschlag, was es nicht einfach macht, gut in die Ballwechsel zu kommen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich hier wieder im Viertelfinale stehe.“

Im Viertelfinale bekommt es der Südtiroler mit dem Sieger der Partie zwischen dem spanischen Youngster Rafael Jodar dem Tschechen Vit Kopriva zu tun, die sich am späteren Nachmittag duellieren werden.

Fils besiegt Etcheverry

Weiter auf der Erfolgswelle reitet Arthur Fils. Nach seinem Turniersieg beim 500er-Event in Barcelona steht der Franzose auch beim 1000er-Turnier in Madrid bereits im Viertelfinale. Gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry konnte der 21-jährige nach ausgeglichenem Beginn einen Gang höher schalten, schnappte sich mit einem Vorhand-Gewinnschlag das entscheidende Break und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den Gewinn des ersten Durchgangs.

Mit dem Momentum im Rücken blieb der Weltranglisten-25. weiter am Drücker und konnte sich gleich das erste Aufschlagspiel seines Gegners sichern, mit etwas Glück beim letzten Ballwechsel in Form eines unerreichbaren Netzrollers. Im weiteren Verlauf konnte der vierfache ATP-Titelträger seine Aufschlagspiele halten, musste dabei aber insgesamt vier Break-Chancen seines Gegners abwehren. Mit einem Ass zum Abschluss fixierte er mit einer druckvollen Vorhand den finalen 6:3, 6:4-Erfolg nach 90 Minuten.

Im Viertelfinale sieht sich Fils entweder dem Italiener Lorenzo Musetti oder dem Tschechen Jiri Lehecka gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid