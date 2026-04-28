CH: Rehberg, Molleker, Squire und Gentzsch feiern Auftaktsiege

Auf Challenger-Ebene sind heute drei deutsche Spieler erfolgreich in die Turnierwoche gestartet. Während der Landshamer Max Rehberg in Shymkent nach erfolgreicher Qualifikation nachlegen konnte, siegten auch der Berliner Qualifikant Rudolf Molleker und der Düsseldorfer Henri Squire in Ostrava zum Hauptfeldauftakt. Bereits gestern triumphierte in Tschechien auch der Duisburger Tom Gentzsch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 14:13 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Neben dem Münchner Max Rehberg in Shymkent schafften auch in Ostrava drei DTB-Spieler bei Challenger-Turnieren den Einzug ins Achtelfinale.

Im kasachischen Shymkent veredelte der aus der Nähe von München stammende Max Rehberg seine beiden Qualifikationssiege beim 50er-Event gegen Ruslan Tiukaev und den Italiener Giuseppe La Vela. Gegen den an Nr. 7 gesetzten Franzosen Sean Cuenin lag der 22-jährige zum Hauptfeldauftakt im ersten Durchgang bereits mit 1:4 im Hintertreffen, fand dann aber immer besser zu seinem konsequenten Grundlinienspiel und drehte die Partie zum finalen 7:6 (7), 6:2-Erfolg nach 1:42 Stunden. Im Achtelfinale wartet der Usbeke Sergey Fomin.

Auch im tschechischen Ostrava gab es beim Turnier der Kategorie 75 zum Auftakt im Hauptfeld erfreuliche Kunde. Nach erfolgreicher Qualifikation sah sich der Berliner Rudolf Molleker dem tschechischen Lokalmatador Daniel Siniakov gegenüber, der ebenfalls aus der Qualifikation kam. Nach ausgeglichenem ersten Durchgang, den der 25-jährige Molleker im Tiebreak für sich entscheiden konnte, übernahm er komplett das Ruder in der Partie und besiegelte gegen den Bruder der mehrfachen Doppel-Grand-Slam-Siegerin Katerina Siniakova den verdienten 7:6 (4), 6:0-Erfolg nach 1:47 Stunden.

Direkt im Hauptfeld stand der Düsseldorfer Henri Squire. Gegen den an Nr. 5 gesetzten Franzosen Ugo Blanchet dominierte der 25-Jährige die Partie von Beginn an, musste nur ab dem 4:1 im zweiten Durchgang noch etwas zittern, ehe er bei eigenem Aufschlag den 6:2, 6:4-Erfolg nach 74 Minuten besiegeln konnte. Damit kommt es in der Runde der letzten 16 zum DTB-internen Duell zwischen Squire und Molleker.

Bereits gestern schaffte der Duisburger Tom Gentzsch den Auftakt-Erfolg. Gegen den Briten George Loffhagen war der 22-jährige stets Herr der Lage und triumphierte nach 73 Minuten mit 6:3, 6:2. Im Achtelfinale sieht er sich dem an Nr. 3 gesetzten Ungarn Zsombor Piros gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Shymkent

Hier das Einzel-Tableau aus Ostrava