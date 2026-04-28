ATP-Masters Madrid: Jiri Lehecka sweept Musetti fürs Viertelfinale

Mit einer furiosen Leistung besiegte der Tscheche Jiri Lehecka beim ATP-Masters-Turnier in seiner Achtelfinal-Partie den Italiener Lorenzo Musetti glatt in zwei Sätzen und fixierte damit das Viertelfinal-Duell gegen den Franzosen Arthur Fils.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 14:41 Uhr

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© Getty Images Überraschend deutlich konnte sich der Tscheche Jiri Lehecka im Achtelfinale von Madrid gegen den Italiener Lorenzo Musetti durchsetzen.

Jiri Lehecka ist auf dem besten Wege, an sein bislang bestes Resultat beim ATP-Masters-Turnier in Madrid anzuknüpfen, als er vor zwei Jahren den Einzug ins Halbfinale schaffte, dort aber verletzungsbedingt gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime aufgeben musste.

Doch heute wirkte der Tscheche von Beginn an körperlich absolut auf der Höhe. Bei ausgeglichenem Beginn packte der Tscheche bei der ersten Break-Möglichkeit der Partie konsequent zu. Zwar musste er beim Stand von 4:3 bei eigenem Service drei laufende Breakbälle abwehren, konnte aber seinen Aufschlag noch halten und sich mit einem weiteren Break zum Abschluss den ersten Durchgang sichern.

Auch der zweite Akt lief anfangs ausgeglichen, ehe sich der 24-jährige Lehecka mit einem konsequenten Netzangriff das vorentscheidende Break zum 5:3 sichern konnte und im Anschluss bei eigenem Service mit einer erneuten Netzattacke den Deckel auf den souveränen 6:3, 6:3-Erfolg nach 75 Minuten draufmachen konnte.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-14. Dem Franzosen Arthur Fils gegenüber, der sich ebenfalls glatt in zwei Sätzen gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid