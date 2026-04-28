Challenger Aix-en Provence: Starker Ofner besiegt zum Auftakt Wawrinka

Mit einer bärenstarken und konsequenten Leistung besiegte der Steirer Sebastian Ofner beim ATP-175-Challenger-Turnier im französischen Aix-en-Provence den dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz und steht mit dem glatten 6:3, 6:4-Erfolg im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 15:50 Uhr

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© GEPA Pictures Mit einer starken Leistung besiegte Sebastian Ofner in Aix-en Provence den dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka im ersten Aufeinandertreffen.

Zum bevorstehenden Karriereende von Stan Wawrinka am Saisonende bot sich für den Steirer Sebastian Ofner beim ATP-175-Challenger in Aix-en Provence erstmals die Chance zum Duell mit dem dreifachen Grand-Slam-Sieger.

Dabei musste die österreichische Nr. 1 kurz den Respekt ablegen. Nach einem souveränen Aufschlagspiel des Schweizers musste Ofner zwei Break-Chancen abwehren, fand dann aber immer besser zu seinem konsequenten Grundlinienspiel. Beim Stand von 3:3 erarbeitete sich der 29-Jährige zwei laufende Break-Chancen. Die erste konnte der 34-jährige Wawrinka mit einem Rückhand-Winner noch abwehren, ehe er einen Ballwechsel später mit selbigem Schlag scheiterte. Im Anschluss daran konnte der österreichische Davis-Cup-Spieler das Break bestätigen und sich mit einem weiteren Break zum Abschluss mit seinem dritten Satzball den ersten Durchgang sichern.

Im zweiten Akt packte Routinier Wawrinka seine altbekannten Kämpferqualitäten aus und konnte das Geschehen ohne irgendwelche Breakchancen lange offenhalten. Doch Ofner ließ in keinster Weise nach und bekam beim Stand von 5:4 per Doppelfehler zwei laufende Matchbälle serviert. Den ersten musste er mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand noch verstreichen lassen, den zweiten konnte er durch einen Rahmentreffer seines Gegners bei der Rückhand zum finalen 6:3, 6:4-Erfolg nach 80 Minuten nutzen.

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-83. entweder dem Franzosen Chidekh oder dem Australier Rinky Hijikata gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Aix-en-Provence