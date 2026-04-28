ATP Masters Madrid: Cobolli stoppt Medvedev, Blockx setzt Erfolgslauf fort

Flavio Cobolli und Alexander Blockx sind am Dienstagabend ins Viertelfinale von Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 23:45 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli rang Daniil Medvedev nieder

Flavio Cobolli hat sich am späten Dienstagabend für das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid qualifiziert. Der Italiener setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev mit 6:3, 5:7 und 6:4 durch.

Im Viertelfinale könnte Cobolli auf Alexander Zverev treffen, sollte sich dieser gegen Jakub Mensik behaupten. Bei den BMW Open in München hatte der Italiener zuletzt klar gegen Deutschlands Nummer eins gewonnen.

Unterdessen setzte Alexander Blockx seinen überraschenden Erfolgslauf in Madrid fort. Der Belgier schlug den argentinischen Sandplatzliebhaber Francisco Cerúndolo mit 7:6 (6) und 6:2. Im Viertelfinale trifft er auf Titelverteidiger Casper Ruud, der in seiner Achtelfinalpartie gegen Stefanos Tsitsipas zwei Matchbälle abwehrte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid