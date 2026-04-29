Medvedev hegt Zweifel an Jodar: "Wunderkinder gibt es viele"

Daniil Medvedev ist für klare Worte bekannt. So lobte der Russe zwar den kometenhaften Aufstieg von Rafael Jodar, gleichzeitig streute er aber öffentlich Zweifel an dessen langfristiger Klasse.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 12:50 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev ist bekannt für kontroverse Aussagen

Rafael Jodar ist aktuell eines der heißesten Themen auf der Tour. Während der 19-jährige Spanier vor einem Jahr noch weit außerhalb der erweiterten Weltspitze stand, kratzt er inzwischen an den Top 30. Beim aktuellen Heimturnier in Madrid setzte er vor allem mit Siegen gegen Joao Fonseca und Alex de Minaur ein großes Ausrufezeichen. Kein Wunder also, dass bereits erste Vergleiche mit Carlos Alcaraz gezogen werden.

Medvedev zeigt sich skeptisch

Sogar Jannik Sinner zeigte sich beeindruckt von Jodar. Doch nicht alle Profis reagieren entsprechend. So bezeichnete etwa Daniil Medvedev Jodars Sprung von außerhalb der Top 900 an die Weltspitze zwar als außergewöhnlich, bremste die allgemeine Euphorie aber gleichzeitig. Der US-Open-Sieger betonte, dass man erst über Jahre sehe, ob ein Spieler regelmäßig um Grand-Slam-Titel kämpfe oder „nur“ ein sehr guter Profi bleibe. Das könne derzeit niemand seriös beantworten.

Madrid-Hype oder echter Superstar?

Die Aussagen des Russen treffen einen wunden Punkt. Heimturniere setzen oft eine besondere Energie frei, besonders für junge Spieler. Jodar profitierte in Madrid bislang mitunter sicher von der starken Unterstützung des Heimpublikums. Ob dieser Lauf auch auf anderen Belägen, ohne spanisches Publikum und über eine komplette Saison hinweg Bestand hat, ist deshalb keine absurde Frage. Medvedev hatte halt wieder mal den Mut, das auszusprechen, was andere vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand flüstern.

Jetzt wartet die große Prüfung

Während Medvedev selbst im Achtelfinale an Flavio Cobolli scheiterte, steht Jodar nun vor dem größten Test seiner noch jungen Karriere: dem Viertelfinal-Duell mit Jannik Sinner. Spätestens gegen die aktuelle Nummer eins wird sich zeigen, ob Jodar nur die Geschichte dieser Woche schreibt oder möglicherweise auch die der kommenden Monate.

Das Match gibt es bei uns im Liveticker.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid