Nach Verletzungspause stärker als zuvor: Achtung vor Arthur Fils!

Arthur Fils gewann am Sonntag den Titel beim ATP-500er-Turnier in Barcelona. Der Franzose ist aktuell einer der formstärksten Spieler auf der Tour und könnte als Stolperstein bei den großen Events eine tragende Rolle spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 12:40 Uhr

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Arthur Fils benötigt in diesen Tagen keinen Doppelpass, um seine Gegner nass zu machen. Der Franzose hätte dann auch defintiv die falsche Sportart gewählt, zudem wird der 21-Jährige die berühmte Zeile des Klassikers von Herbert Grönemeyer nicht kennen. Das wird ihm auch egal sein, denn aktuell läuft es bei Fils hervorragend auf dem Tennisplatz. In Barcelona gab es am Sonntag den Titel beim 500er-Event zu feiern.

Es war der erste Titel für Fils seit dem Oktober im Jahr 2024, Und das hat einen Hintergrund, denn der junge Profi musste im letzten Sommer seine Saison vorzeitig beenden und kehrte nach einer Rückenverletzung erst im Februar zurück. Seitdem stehen ein Endspiel in Doha, ein Halbfinale in Miami und eben der Titel in Barcelona in den Büchern. Im Ranking steht Fils damit aktuell auf Platz 25.

Die starke Form macht den Franzosen vielleicht nicht direkt zu einem der Favoriten für die Masters-Events in Madrid und Rom oder gar dem Grand Slam in Paris. Die Weltspitze sollte jedoch gewarnt sein. Vor zwei Jahren machte bereits Alexander Zverev diese Erfahrung auf der roten Asche am Hamburger Rothenbaum. Fils siegte im dortigen Endspiel nach drei Sätzen gegen Alexander Zverev.

Fils mit 23 Siegen im Jahr 2026

Seit seiner Rückkehr kassierte Arthur Fils nur fünf Niederlagen bei insgesamt 23 Tourmatches. Niederlagen gab es u.a. gegen Carlos Alcaraz (Endspiel in Doha) und eben genannten Alexander Zverev (Viertelfinale in Indian Wells). Das bisherige Karrierehoch von Platz 14 aus dem April des letzten Jahres scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, zumindest wenn die Form hält.

In Madrid startet das Turnier für Arthur Fils nach einem Freilos gegen den jungen Peruaner Ignacio Buse oder Routinier und Landsmann Adrian Mannarino. Bei guten Turnierverlauf wäre im Halbfinale ein Duell mit Jannik Sinner möglich. Auch der Südtiroler dürfte gewarnt sein nach den erfolgreichen Wochen von Arthur Fils.

Hier der komplette Einzel-Draw in Madrid