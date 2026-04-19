ATP Barcelona: Arthur Fils schlägt Andrey Rublev im Finale

Arthur Fils hat mit einem 6:2 und 7:6 (2) gegen Andrey Rublev das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona für sich entscheiden können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 18:03 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils hat in Barcelona den Titel gewonnen

Was nach einer absolut eindeutigen Angelegenheit für Arthur Fils ausgesehen hatte, entwickelte sich am Ende dann doch noch zu einem wahren Thriller. Fils hatte gegen Andrey Rublev bis zum Spielstand von 6:2 und 5:3 absolut dominiert, servierte schon auf den Titel in Barcelona. Dann gab der Franzose seinen Aufschlag ab - hatte aber als Rückschläger drei Matchbälle. Die Rublev allesamt abwehrte.

Damit nicht genug: der Russe ging mit einem zweiten Break in Folge mit 6:5 in Führung, konnte aber seinerseits nicht ausservieren. Im Tiebreak entwickelte sich das Math dann aber doch noch in Richtung Arthur Fils, der seinen ersten Titel nach der langen Verletzungspause holen konnte.

Das Event in Barcelona litt in diesem Jahr in erster Linie ja unter dem verletzungsbedingten Rückzug von Carlos Alcaraz. Der Lokalmatador konnte zu seiner Achtelfinalpartie gegen Tomas Machac wegen Schmerzen im Handgelenk nicht antreten.

Im Doppel ging der Titel an die Turnierfavoriten. Denn lloyd Glasspool und Julian Cash besiegten im Endspiel Pierre-Hugues Herbert und Andrea Vavassori sicher mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona