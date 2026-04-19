ATP München live: Ben Shelton vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker
Ben Shelton und Flavio Cobolli bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in München. Das Match gibt es ab jetzt live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 13:23 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Für uns geht ...
... eine herrliche Woche in München zu Ende. In ein paar Tagen sind wir wieder da - dann schon aus Madrid. Bis dahin wünschen wir erfolgreiches Tennis. Euch allen!
Fazit II
Das war nun kein Instant Classic, den Shelton und Cobolli geliefert haben. Aber das wird Ben herzlich pari sein. Nach der glatten Finalniederlage 2025 gegen Sascha Zverev darf er nun also mit dem Siegerauto vom Center Court fahren. Zumindest in Gedanken.
Cobolli - Shelton 2:6, 5:7
Auch Ben kann Doppler. Und fängt mit einem ebensolchen an. Wenige Augenblicke später fliegt ein letzter Return von Flavio ins Aus. Und Shelton ist der neue München-Champion!
Cobolli - Shelton 2:6, 5:6
Und es steht wieder 30:30, nachdem Ben mit der Rückhand ein bisschen antaucht. Flavio zuckt - und gibt seinen Aufschlag mit einem Doppelfehler ab!
Cobolli - Shelton 2:6, 5:5
Bei 15:30 lässt Flavio einie riesige Chance auf zwei Satzbälle liegen, seine Vorhand landet im Aus. Die folgenden beiden Punkte spielt Ben wieder dominant.
Cobolli - Shelton 2:6, 5:4
Ben ist jetzt voll da - wie zu sehen beim Ball zum 15:30. Aber Flavio bleibt stabil.
Cobolli - Shelton 2:6, 4:4
Ben wackelt bis zum 30:30 kurz, packt dann aber zwei gute Aufschläge aus.
Cobolli - Shelton 2:6, 4:3
Die gute Nachricht für Ben Shelton: er hat endlich als Rückschläger einen Punkt gewonnen. Die schlechte Nachricht: Es sollte bei einem einzigen bleiben.
Cobolli - Shelton 2:6, 3:3
Ben gleicht humorlos aus.
Cobolli - Shelton 2:6, 3:2
Noch kein Punkt für Ben als Rückschläger im zweiten Satz. Moment! Hatten wir das nicht gerade eben?
Cobolli - Shelton 2:6, 2:2
Bei 30:15 ist Flavio gut in der Rallye, haut aber dann eine Vorhand seitlich ins Aus. Den Rest erledigt ben mit Aufschlag und Vorhand.
Cobolli - Shelton 2:6, 2:1
Noch kein Punkt für Ben als Rückschläger im zweiten Satz.
Cobolli - Shelton 2:6, 1:1
Na, bitte: Der Rückhand-eturn von Flavio zum 30 alle weckt die Fans wieder auf. Aber Ben schafft doch den Ausgleich.
Cobolli - Shelton 2:6, 1:0
So wollte Flavio auch im ersten Durchgang starten: zu Null.
Fazit I
Wer weiß, wie dieser Satz ausgegangen wäre, hätte Cobolli eine seiner vielen Chancen zum 1:1 genutzt. So war es eine Dreiviertelstunde mit wenigen spielerischen Highlights, aber einem souveränen Ben Shelton, der schon mal ein wenig genauer auf das Siegerauti schielen darf.
Cobolli - Shelton 2:6
Ben lässt bis zum 40:0 keine Fragen aufkommen, leistet sich dann einen Vorhandfehler und einmal schlechtes Auge. Es müsste der neunte Satzball gewesen sein, der Shelton ins Glück führt.
Cobolli - Shelton 2:5
Ganz fantastisch, wie athletisch Ben den ersten Punkt gewinnt (letztlich mit einem Smash). Und das 0:30 holt er sich mit einem schmucklosen Return-Schuss. Nach einer Cobolli-Rückhand im Netz gibt es drei laufende Satzbälle. Beim dritten kassiert Flavio den zweiten (digital annoncierten) Fußfehler. Gewinnt den Punkt aber trotzdem. Sechs Satzbälle sollten es werden, allesamt ungenutzt.
Cobolli - Shelton 1:5
Wenn Ben Zeit hat, um sich für die Vorhand hinzustellen, dann raucht es zumeist. Wie beim Punkt zum 15 alle. Aus der bewegung schaut das anders aus - wie der Fehler zum 30:30 zeigen. Aber Shelton hält.
Gepfiffen wird die Partie ...
... übrigens von Fergus Murphy. Den legendären Iren haben wir im Laufe der Woche auch schon bei einem Doppel auf derm 1er-Court gesehen. Fergus schiedst einfach alles weg!
Cobolli - Shelton 1:4
Flavio schreibt an.
Cobolli - Shelton 0:4
Ben moniert, dass die Bälle ein wenig wild durch die Luft fliegen. Dafür trifft er diese aber ganz gut. Flavio hat nach dem verpassten Break einen Hänger. Kann aber wenigstens mit dem Stopp bei 40:15 glänzen.
Cobolli - Shelton 0:3
Flavio bietet gleich zwie Doppelfehler an. Da sagt Ben herzlich "Danke".
Cobolli - Shelton 0:2
Nach zwei Vorhandfehlern muss auch Ben mit einem 15:30 klarkommen. Was immer hilft: gute Aufschläge. Aber davon hat Shelton zunächst nur einen parat: Breakchance Cobolli. Ben wehrt mit Aufschlag-Volley ab. Den zweiten haut Fabio aus bester Position ohne Not mit der Vorhand ins Aus. Auf der dritte, vierte, fünfte und sechste Versuch bleiben erfolglos.
Cobolli - Shelton 0:1
Ben baut gleich einmal einen Vorhand-Return zum 0:30 fachgerecht ein. Und Flavio hilft beim Punkt zum 15:40 ein bisschen mit: gleich zwei Breakbälle. Den ersten nutzt Shelton.
Unsere Prognose?
Wir haben keine! Aber Ben hat uns gegen Joao Fonseca ebenso positiv überrascht wie Flavio gestern gegen Sascha Zverev. Alles ist möglich. Auf geht´s.
Ben und Flavio ...
... haben ja denselben Ausrüster. Besser erwischt hat es mit dem Outfit aus unserer Sicht Shelton. Es sei denn, man steht auf schreiendes Grau, wie es Cobolli schon die ganze Woche zu Markte trägt.
Soooo ...
... ganz hat sich das Wetter hier in München noch nicht entschieden, wo es heute mit uns hin will. Im Augenblick: Sonne. Nehmen wir! Und Ben Shelton und Flavio Cobolli sind auch schon auf dem Center Court. Gut so!
Es wird bereits die sechste Begegnung zwischen Shelton und Cobolli werden, der Amerikaner hat die Nase mit 3:2-Siegen vorne.
Im Halbfinale konnten beide überzeugen: Cobolli besiegte Titelverteidiger Alexander Zverev mit 6:3 und 6:3, Shelton gewann im Anschluss gegen Alex Molcan mit 6.4 und 6.4.
Shelton vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Flavio Cobolli und Ben Shelton gibt es ab jetzt live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in München