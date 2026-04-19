ATP München live: Ben Shelton vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Vorhandfehlern muss auch Ben mit einem 15:30 klarkommen. Was immer hilft: gute Aufschläge. Aber davon hat Shelton zunächst nur einen parat: Breakchance Cobolli. Ben wehrt mit Aufschlag-Volley ab. Den zweiten haut Fabio aus bester Position ohne Not mit der Vorhand ins Aus. Auf der dritte, vierte, fünfte und sechste Versuch bleiben erfolglos.