ATP München: Schnaitter und Wallner holen sensationell den Doppel-Titel

Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in München gegen Theo Arribage und Albano Olivetti mit 6:4, 6:7 (4) und 12:10 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 12:55 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jakob Schnaitter und Mark Wallner am Finalsonntag in München

Es war nur passend, dass das Endspiel im Doppel beim ATP-Tour-500-Turnier in München in einem Match-Tiebreak entschieden wurde. Denn Jakob Schnaitter und Mark Wallner auf der einen und Theo Arribage auf der anderen Seite hatten sich eineinhalb Stunden ein Match auf Augenhöhe geliefert - auch wenn den beiden Deutschen im ersten Satz ein 6:4 gelungen war.

Im zweiten Durchgang musste schon ein Tiebreak herhalten, in dem sich die Franzosen zwar zwei Doppelfehler leisteten. Und denoch mit 7:4 gewannen.

In der Entscheidung wurden bei 4:2 für Arribage/Olivetti erstmals die Seiten gewechselt, Schnaitter/Wallner, die über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen waren, blieben dran, schafften das Mini-Rebreak zum 5:6. Und gingen nach einem Volleyfehler von Olivetti mit 8:7 in Führung. Wallner verlor seinen ersten Aufschlagpunkt, mit dem zweiten erspielte er sich und seinem Partner aber einen Matchball. Dieser blieb ungenutzt. und wenige Augenblicke später waren die Lokalmatadoren mit 9:10 in Rückstand.

Letztlich war es ein nicht voll getroffener Return von Jakob Schnaitter, der den beiden Deutschen ihren ersten Turniersieg auf der ATP-Tour brachte.

Hier das Doppel-Tableau in München