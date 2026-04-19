Laureus Awards: Djokovic und Gu moderieren Preisverleihung

Seine Rückkehr auf die Tennis-Tour hat Novak Djokovic vertagt, nach Madrid reist der Grand-Slam-Rekordsieger aber trotzdem.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 19:48 Uhr

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© Getty Images

In der spanischen Hauptstadt wird der Serbe allerdings nicht beim ATP-Masters aufschlagen, sondern die Laureus World Sports Awards moderieren. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird am 20. April im Cibeles-Palast in Madrid vergeben, Unterstützung in der ungewohnten Rolle erhält der 38-Jährige von Freestyle-Skistar Eileen Gu.

Die beiden Sportstars werden gemeinsam durch den Abend führen. Bis zum Vorjahr, als Skirennläuferin Lindsey Vonn als erste Athletin die Veranstaltung moderierte, war dies noch Hollywood-Stars vorbehalten gewesen.

"Die Laureus World Sports Awards haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Sie würdigen nicht nur sportliche Spitzenleistungen, sondern auch die Kraft des Sports, etwas zu bewegen", sagte Djokovic, der die Auszeichnung selbst bereits fünf Mal gewann, zuletzt 2024. Nur Ex-Gegner Roger Federer wurde bisher ebenfalls fünf Mal ausgezeichnet.

Ein "Tennismatch" wird Djokovic, der an einer Schulterverletzung laboriert, auch bei der Preisverleihung begleiten: So wird das Dauerduell der beiden Starspieler Carlos Alcaraz und Jannik Sinner erneut auch in der Awards-Nacht ausgetragen. Beide Spieler sind für die Kategorie des "Weltsportler des Jahres" ausgezeichnet.