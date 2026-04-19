ATP Barcelona live: Andrey Rublev vs Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Andrey Rublev (ATP-Nr. 15) trifft im Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona auf Arthur Fils (ATP-Nr. 30). Das Match gibt es ab 16 Uhr live im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 12:57 Uhr

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Mit Carlos Alcaraz hatte man gerechnet - aber der Weltranglisten-Zweite fehlt aufgrund von Handgelenksproblemen. Vorhang auf also für Rublev und Fils!

Rublev hat sich dabei einigermaßen souverän ins Finale von Barca gespielt, gab nur im Halbfinale gegen Hamad Medjedovic einen Satz ab. Und Fils: ist sowieso einer der Spieler der vergangenen Wochen. Nur gegen Landsmann Terenca Atmana war's wirklich eng, Youngster Rafael Jodar schlug er nach anfänglichen Problemen klar.

Im direkten Vergleich steht es 1 zu 1, die jüngste Begegnung im vergangenen Jahr in Monte-Carlo gewann Fils in zwei Sätzen.

Rublev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Andrey Rublev und Arthur Fils gibt es ab 16 Uhr im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona