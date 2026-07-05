Wimbledon: Grigor Dimitrov und die offene Rechnung im Achtelfinale

Grigor Dimitrov steht erneut im Achtelfinale von Wimbledon. Der Bulgare hat nach seinem dramatischen Aus im letzten Jahr noch eine Rechnung offen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 10:39 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov hat in Wimbledon noch eine Rechnung offen.

Als am Samstagabend Grigor Dimitrov den Fünf-Satz-Thriller gegen Matteo Berrettini für sich entscheiden konnte, schien im Tenniskosmos wieder ein bisschen mehr Frieden zu herrschen. Denn der Bulgare steht nach seinem dramatischen Aus im letzten Jahr gegen Jannik Sinner erneut im Achtelfinale und kann damit seine verletzungsbedingte Aufgabe nach 2:0-Satzführung vor zwölf Monaten aus den Erinnerungen der Tenniswelt tilgen.

Dimitrov genoss den Moment nach seinem Fünfstazerfolg gegen Berrettini auf dem Centre Court. “Es ist unglaublich wieder hier zu sein. Das macht mich verdammt glücklich. Ich wollte unbedingt wiederkommen, um hier zu spielen", sagte ein sichtlich gerührter Sieger nach dem Match, der vom Publikum verdiente Ovationen erhielt.

Der 35-Jährige gab sich anschließend in Bezug auf das kommende Duell gegen Arthur Fery angriffslustig und will mit einem weiteren Sieg das Aus im letzten Jahr nun vergessen machen: “Ich möchte die Geschichte hier umschreiben”. Mit dem nächsten Erfolg und dem damit entsprechenden Viertelfinaleinzug wäre Dimitrov einen Schritt weiter als im letzten Jahr. Die Unterstützung eines Großteils des Publikums dürfte selbst gegen den Briten Fery, der wie Dimitrov mit einer Wildcard im Hauptfeld starten durfte, sicher sein.

Dimitrov durchlebt einen “Marathon”

Dass der Fünf-Satz-Fight am Samstagabend am Ende zwangsläufig einen tragischen Helden hatte, wirkte wie eine Blaupause der Laufbahnen beider Kontrahenten. Sowohl Dimitrov als auch Berrettini haben in ihrer Karriere viele verletzungsbedingte Rückschläge erleiden müssen. Beiden Profis wird gerne nachgesagt, dass eine bessere körperliche Verfassung definitiv größere Erfolge hervorgebracht hätte.

“Tennis ist ein Marathon”, kommentierte Grigor Dimitrov das Match im On-Court-Interview. Es wirkt gleichzeitig wie die kürzeste Autobiografie eines Spielers, dem die ganz großen Meriten durch vielerlei Umstände verwehrt geblieben sind. Der Marathon ist jedoch noch nicht zu Ende.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon