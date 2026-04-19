ATP München: Shelton schlägt Cobolli und holt sich das Siegerauto

Ben Shelton hat mit einem 6:2 und 7:5 gegen Flavio Cobolli den Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in München geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 15:24 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton hat in München seinen fünften Karriere-Titel geholt

Im vergangenen Jahr hatte Ben Shelton dem Champion Alexander Zverev noch zum gewinn des Siegerautos in München gratulieren müssen. Zwölf Monate später krönte sich Shelton nun aber erstmals zum Champion beim MTTC Iphitos.

Der US-amerikanische Linkshänder gewann das Endspiel gegen Flavio Cobolli mit 6.2 und 7:5 und holte damit seinen fünften Titel auf der ATP-Tour, der dritte in der 500er-Kategorie. Davor war ihm der Sieg in Tokio 2024 und in dieser Saison in Dallas gelungen.

Shelton nutzt kurze Schwächephase

Flavio Cobolli hatte gestern im Halbfinale ja Alexander Zverev besiegt, im Endspiel erwischte der Italiener einen kapitalen Fehlstart, lag schnell mit 0:4 zurück. Im zweiten Durchgang war Cobolli zu Beginn eigentlich der stärkere Aufschläger - eine kurze Schwächephase beim Stand von 5:5 wurde ihm aber zum Verhängnis.

Damit durfte sich Ben Shelton auch über ein sehr formidables Siegerauto freuen: In diesem Jahr erhielt der Gewinner der BMW Open einen iX3.

Im Doppel hatte es zuvor einen Heimsieg gegeben: Den holten sich Jakob Schnaitter und Mark Wallner mit einem 6:4, 6:7 (4) und 12:10 gegen Albano Olivetti und Theo Arribage.

Hier das Einzel-Tableau in München



